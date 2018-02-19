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Понедельник, 19 февраля 2018, 14:34 мск

Москва

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В Подмосковье задержаны «крышеватели» частных таксистов

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у таксистов. От их действий пострадали предприниматели городского округа Мытищи, занимающиеся частным извозом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, злоумышленники, угрожая насилием, ежемесячно требовали от частных извозчиков по три тысячи рублей «за криминальное покровительство».

Преступников поймали около одного из торговых центров на Осташковском шоссе при передаче денег. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 33 лет, один из подозреваемых – уже был ранее судим.

Уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство», предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Задержанные заключены под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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