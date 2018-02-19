В Москве задержан дагестанец с гранатой и пистолетами

В Москве против уроженца Дагестана возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и взрывчатки. При обыске его квартиры на улице Зарайская полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили целый арсенал, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что были обнаружены боевая ручная осколочная граната, травматический пистолет, пистолет с признаками кустарной переделки, патроны к травматическому оружию и два магазина к автомату АКС-74.

В настоящий момент 39-летний приезжий задержан, ведется расследование.

Москве, Ольга Ветрова

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