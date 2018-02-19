В Королёве вандалы атаковали памятник Ленину

В подмосковном Королеве вандалы дважды атаковали памятник Ленину. Об этом сообщил помощник заместителя председатель Совета депутатов города от фракции КПРФ Андрей Чермошенцев.

«Это уже переходит все границы... Уважаемая администрация города! Спасибо за вчерашнюю быструю реакцию на вандализм! Прошу сегодня отреагировать повторно!» – отметил Чермошенцев на своей странице «ВКонтакте».

Фото из аккаунта Андрея Чермошенцева

Первый акт вандализма был совершен 17 февраля, уточняет королевское информационное агентство. Горожане сообщили об оскорблениях, нанесенных на постамент у городской администрации. В свою очередь Чермошенцев направил фото-доказательства вандализма в коммунальные службы, ответственные за содержание памятника, и в администрацию города. К 18:00 надписи были удалены. Однако на следующее утро, 18 февраля, все повторилось. После случившегося коммунисты написали заявление в полицию.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело возбуждено по «Вандализм».

Сообщается также, что активисты патрулируют территорию, опасаясь нового нападения на памятник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.02.18

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