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Понедельник, 19 февраля 2018, 17:10 мск

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Январь-2018: реальные доходы населения России обвалились почти на 50%

В январе 2018 года реальные располагаемые доходы населения России по сравнению с декабрем-2017 снизились на 49,7%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата. При этом в статистическом ведомстве уточнили, что в сравнении с январем прошлого года показатель не изменился.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018 г. не изменились по сравнению с январем 2017 г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс рублей», – говорится в сообщении Росстата.

По данным ведомства, денежные доходы в среднем на душу населения в январе 2018 года выросли на 2,9% в годовом выражении и составили 23,5 тысячи рублей. Однако по сравнению с декабрем-2017 эта цифра снизилась на 49,5%.

Номинальная заработная плата в первом месяце 2018 года составила 38400 рублей, что на 25% ниже декабрьского показателя. Но в годовом выражении эта сумма выросла на 8,5%.

Стоит отметить, что реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2017 году снизились на 1,7% после падения на 5,8% в 2016 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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