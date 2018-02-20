Россию ожидает «переломный момент» в 2021 году

Нынешний президент РФ Владимир Путин активно готовится к «транзиту» власти после 2024 года. Как считает известный политолог Евгений Минченко, новая политическая карта России может быть сформирована к 2021 году после завершения очередных выборов в Государственную думу. Такое мнение эксперт высказал в интервью корреспонденту РИА «Новый День».

«Я считаю, Путин в 2024 году уйдет. Он к этому готовится. У него впереди 6 лет. Пока такое впечатление, что он системно готовится к транзиту власти, к приходу новой команды. Все то новое, что он делает последние два года, как раз связано с тем, что он тестирует эту новую команду», – сказал Минченко.

Он выразил уверенность, что через четыре года Россию в определенной степени ждет «переломный момент».

«Конфигурация будет сформирована в 2021 году – по итогам следующих парламентских выборов. С высокой долей вероятности появятся новые политические силы», – отметил эксперт.

Минченко пояснил, что сейчас в политической системе страны есть несколько электоральных ниш, которые вообще не представлены.

«Нет русской националистической партии, ЛДПР такой не является, а запрос на это существует. У нас нет нормальных либералов, либеральной партии. Качественных левых популистов у нас тоже нет», – констатировал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.02.18

Мошенничество на 145 млн рублей: уголовное дело направлено в суд. / Верховный суд России думает над смягчением наказания за репосты. / Росфинмониторинг нашел новые основания для блокировки счетов и транзакций, в том числе, сбор средств на благотворительность. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»