Опасное кафе: в Подмосковье женщина-бармен забила до смерти клиента

В подмосковной Коломне задержана женщина-бармен по подозрению в избиении до смерти посетителя кафе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, конфликт, переросший в драку, произошел 17 февраля. Во время потасовки сотрудница кафе нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в лицо и голову. Мужчина упал и ударился головой о кафель, после чего скончался на месте происшествия. Согласно данным экспертизы, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

В отношении женщины-бармена возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть» (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что у задержанной есть непогашенная судимость за преступление по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Как уточнили в СКР, в 2016 году Коломенский городской суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно.

При этом погибший мужчина также ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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