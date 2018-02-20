Житель Подмосковья напал с ножом на беременную жену

Житель Подмосковья ранил ножом беременную жену, после чего покончил с собой. Шокирующий случай произошел накануне в одном из домов Серпуховского района. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, между супругами произошла ссора, во время которой мужчина нанес своей жене «множественные колото-резанные раны». Пострадавшую госпитализировали в Серпуховскую городскую больницу им. Семашко. По данным СМИ, она до сих пор находится в реанимации.

Тело 30-летнего мужчины, ранившего жену, с признаками суицида было обнаружено правоохранителями в квартире.

Проводится расследование.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

СМИ: для олимпийцев приготовили 140 дорогих автомобилей. / В России введут электронные «трудовые книжки» в 2020 году. / Допинг-терроризм или провокация: ОКР подтвердил наличие мельдония в пробе «Б» Крушельницкого. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»