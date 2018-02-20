российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2018, 18:41 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Промахнулся: в московском тире инструктор по стрельбе ранил подростка

На юго-западе Москвы инструктор по стрельбе ранил подростка из «пневматики». ЧП произошло в тире, расположенном в торговом центре «Спектр» на Новоясеневском проспекте.

В результате пострадавший был доставлен в медучреждение для оказания помощи, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По данным РЕН-ТВ, инструктором является женщина. Ее выстрелом ребенок был ранен в голову.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.02.18

Житель Подмосковья напал с ножом на беременную жену. / СМИ: для олимпийцев приготовили 140 дорогих автомобилей. / В России введут электронные «трудовые книжки» в 2020 году. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан дагестанец с гранатой и пистолетами

Вспышка кишечной инфекции в детском саду: ЧП заинтересовался СКР

Гибель девочки в московском детсаду: возбуждено уголовное дело

В новой Москве воспитатели забыли девочку на прогулке, ребенок погиб

Врачебная ошибка: в московской частной клинике едва не погибла пациентка

В скандал с белым порошком в иностранных посольствах оказался замешан депутат Госдумы

СК опроверг смерть женщины в больничной очереди

Иностранные дипломаты могут «выдохнуть»: белый порошок в конвертах оказался безвреден

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров