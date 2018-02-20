Промахнулся: в московском тире инструктор по стрельбе ранил подростка

На юго-западе Москвы инструктор по стрельбе ранил подростка из «пневматики». ЧП произошло в тире, расположенном в торговом центре «Спектр» на Новоясеневском проспекте.

В результате пострадавший был доставлен в медучреждение для оказания помощи, передает РИАМО со ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

По данным РЕН-ТВ, инструктором является женщина. Ее выстрелом ребенок был ранен в голову.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается. Оперативная группа выясняет обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.02.18

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