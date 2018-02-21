Порошенко узаконил геноцид народа Донбасса

Подписанный накануне президентом Украины Петром Порошенко закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» является попыткой узаконить применение армии против народа Донбасса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт считает, что таким образом Киев пытается легитимизировать войну. «Как известно Украина уже почти четыре года фактически осуществляет акт геноцида против жителей ДНР и ЛНР, причем не стесняясь называть население Донбасса гражданами Украины. За это время в нарушение Конституции и законов Украины правящий режим продолжает уничтожать мирных жителей Донбасса, до нынешнего времени прикрываясь так называемой АТО, а по сути карательной операцией», – подчеркну Денисов.

«Нет сомнений, в том, что Александр Турчинов объявивший так называемую АТО и Петр Порошенко продолживший начатое нелегитимной властью в итоге окажутся на скамье подсудимых за преступления против жителей ДНР и ЛНР», – заключил эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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