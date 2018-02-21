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Среда, 21 февраля 2018, 13:07 мск

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ЧП в Подмосковье: телевизор снова убил ребенка

В Подмосковье годовалый ребенок погиб под упавшим на него телевизором. Трагический случай произошел во вторник днем в Ногинске.

По данным «Московского комсомольца», малыш находился у бабушки вместе с братом-близнецом. Ребенок опрокинул на себя кинескопный телевизор «Самсунг», когда женщина отлучилась в ванную комнату, чтобы умыть второго ребенка. От полученной травмы малыш скончался на месте.

Напомним, что в начале февраля телевизор убил двухлетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминском районе. Мать попросила свою знакомую присмотреть за двумя ее маленькими детьми. Однако, когда женщина зашла в ванную, малышка опрокинула тумбу, в результате чего стоявший на ней ламповый телевизор придавил ее.

Москва, Ольга Ветрова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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