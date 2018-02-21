СМИ: Братья Ананьевы ночью на тележках вывезли 4,5 млрд из «Возрождения»

Ключевые собственники «Промсвязьбанка» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы забрали свои вклады в размере 4,5 млрд рублей из подконтрольного им банка «Возрождение». По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», деньги в долларах и евро вывозили под покровом ночи на «тележках» в конце декабря – сразу после ввода ЦБ временной администрации в кредитное учреждение.

Сами финансисты информацию об экстренном снятии наличных отрицают, заявляя, что это «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла».

Издание отмечает, что такая операция по выводу наличных «требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ».

Напомним, банк «Возрождение» входит в группу «Промсвязьбанка», который сейчас по решению ЦБ попал под процедуру санации, которая фактически ведет к изменению состава владельцев кредитного учреждения. В Промсвязьбанке сообщили, что, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, «в конце 2017 года списали все средства со счетов бенефициаров и высшего менеджмента банка», не уточнив дату списания. Известно также, что Ананьевы не согласны с решением ЦБ о санации. Ими были поданы два иска для обжалования ввода временной администрации.

Братья Ананьевы владели в «Промсвязьбанке» 50,03%, но их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 рубля.

Что касается «Возрождения», то там Ананьевы владеют более 52,7% акций. Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого из-за ситуации в «Промсвязьбанке». Кроме того, им выданы предписания выйти из капитала «Возрождения» в течение трех месяцев. По этому поводу банк намерен судиться с регулятором.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.02.18

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