В Подмосковье пенсионер сжег себя и дом, отказавшись выселяться

В подмосковном Чехове пенсионер, не желая выселяться, сжег себя и дом. ЧП произошло накануне в деревне Поповка. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, хозяин дома приехал, чтобы выгнать постояльца, проживавшего продолжительное время с его согласия. Однако пенсионер не хотел уходить, и между мужчинами разгорелся конфликт.

По версии следствия, в ходе ссоры пенсионер несколько раз выстрелил из ружья в сторону противника, но не попал. Затем он закрылся в доме и поджог его изнутри.

Тело потерпевшего 1957 года рождения было обнаружено после ликвидации пожара. По факту случившегося проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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