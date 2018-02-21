российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2018, 13:08 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Подмосковье пенсионер сжег себя и дом, отказавшись выселяться

В подмосковном Чехове пенсионер, не желая выселяться, сжег себя и дом. ЧП произошло накануне в деревне Поповка. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, хозяин дома приехал, чтобы выгнать постояльца, проживавшего продолжительное время с его согласия. Однако пенсионер не хотел уходить, и между мужчинами разгорелся конфликт.

По версии следствия, в ходе ссоры пенсионер несколько раз выстрелил из ружья в сторону противника, но не попал. Затем он закрылся в доме и поджог его изнутри.

Тело потерпевшего 1957 года рождения было обнаружено после ликвидации пожара. По факту случившегося проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.02.18

СМИ: Братья Ананьевы ночью на тележках вывезли 4,5 млрд из «Возрождения». / «Москва – это не вся Россия»: Андреева ответила на слухи об уходе из программы «Время». / В России могут появиться безотзывные банковские вклады. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: телевизор снова убил ребенка

Житель Подмосковья напал с ножом на беременную жену

Опасное кафе: в Подмосковье женщина-бармен забила до смерти клиента

В Королёве вандалы атаковали памятник Ленину

В Подмосковье задержаны «крышеватели» частных таксистов

Шок! Найденные в Подмосковье мертвые младенцы были убиты их матерями

В Подмосковье обнаружен растерзанный труп 17-летней школьницы

Стрельба в Подмосковье: один человек ранен

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров