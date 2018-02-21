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Среда, 21 февраля 2018, 16:28 мск

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Спецоперация ФСБ в Подмосковье: изъято 37 кг наркотиков

В Подмосковье Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разоблачила организованную преступную группу, занимавшуюся производством синтетических наркотиков. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что первоначально появилась информация об организации через Интернет бесконтактного сбыта в Подмосковье особо крупных партий зелья «в интересах различных интернет-магазинов».

В результате оперативно-розыскных мероприятий были пойманы с поличным двое активных членов ОПГ – граждан России. У них было изъято более 37 кг синтетических наркотических средств, 1335 литров жидкости, содержащей синтетические наркотики, а также лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

В ФСБ уточнили, что члены ОПГ использовали повышенные меры конспирации. Они не разглашали места проживания и использовали средства связи с элементами шифрования. Кроме того, наркотические средства, оборудование и прекурсоры передавались только через тайники даже между членами банды, а места хранений тщательно скрывались.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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