В Москве при пожаре погиб ребенок: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело о гибели ребенка при пожаре. Трагический случай произошел накануне днем в квартире жилого дома на улице Газопровод. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

По данным ведомства, из горящей квартиры были эвакуированы ее жители, в том числе трое детей. Один из них, шестилетний мальчик, отравился продуктами горения. Спасти его не удалось – ребенок скончался в машине «скорой помощи», несмотря на реанимационные мероприятия.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Расследование дела ведется по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.02.18

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