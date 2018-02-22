В Подмосковье изъято более 900 боеприпасов и запчасти для оружия

Подмосковные полицейские задержали жителя столицы, хранившего в своем загородном доме арсенал оружия и наркотики. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

При обыске по месту проживания у 36-летнего мужчины были изъяты «предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук». Обнаружены также мастерская и нарколаборатория: станки для производства, ремонта оружия и приспособления для изготовления наркотиков.

Кроме того, стражи порядка нашли два свертка с коричневым веществом весом около 2,5 кг. Экспертиза показала, что это гашиш, а оружие и боеприпасы пригодны для использования.

Уголовное дело против москвича возбуждено сразу по двум статьям УК РФ: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которые предусматривают лишение свободы до 20 лет лишения свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

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