Навальный сообщил о своем задержании

В Москве задержаны скандальный политик Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков. Об этом оба оппозиционера сообщают в социальных сетях.

По словам Навального, второй оперативный полк задержал его при выходе из стоматологической клиники. «Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии – здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», – отметил политик в твиттере.

Волков был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» при попытке вылететь в Башкирию. «Меня в Шереметьево (вылетал в Уфу) задерживают, второй оперполк», – сообщил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

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