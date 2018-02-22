В Москве 66-летний педофил надругался над 12-летним мальчиком

В Москве 66-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над подростком. С заявлением в полицию о случившемся обратился отец 12-летнего мальчика. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2017 года и феврале 2018-го мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием сына своего знакомого, совершал в отношении него действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

Защитники должны быть трезвыми: в Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя. / Праздничные траты: 8 марта обходится мужчинам дороже, чем 23 февраля женщинам. / Навальный сообщил о своем задержании. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»