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Четверг, 22 февраля 2018, 16:44 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве 66-летний педофил надругался над 12-летним мальчиком

В Москве 66-летний мужчина обвиняется в сексуальном насилии над подростком. С заявлением в полицию о случившемся обратился отец 12-летнего мальчика. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре 2017 года и феврале 2018-го мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием сына своего знакомого, совершал в отношении него действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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