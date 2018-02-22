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Четверг, 22 февраля 2018, 20:52 мск

Москва

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СМИ: Задержан заместитель руководителя подмосковного Следственного комитета

В здании Следственного комитета Московской области прошли обыски. По данным СМИ, задержан заместитель начальника 2-го управления Следственного комитета Подмосковья Алексей Тимошин.

По предварительным данным, Тимошин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, передает «РЕН ТВ».

Кроме этого, сообщается, что в здании ГСУ СК по Московской области на улице Коминтерна прошли следственные действия.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.02.18

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