СКР подтвердил: замглавы подмосковного главка ведомства арестован

Высокопоставленные сотрудники подмосковного Следственного комитета оказались под уголовным делом о взяточничестве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба центрального главка ведомства.

Уголовное дело п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве) возбуждено против заместителя руководителя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Алексея Тимошина, а также бывших заместителя руководителя Ногинского МСО ГСУ СК России по Московской области Дмитрия Лисанина и следователя того же отдела Николая Царёва.

«Это уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной Главным следственным управлением СК России, следователями которого был выявлен факт взяточничества», – уточнили в центральном главк СКР.

По версии следствия, в 2017 году Царев и Тимошин при посредничестве Лисанина (к тому моменту не работавшего в органах СК России) получили взятку за незаконную передачу представителям коммерческой организации партии автомобильных шин, принадлежащих потерпевшим и являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу, находившемуся в производстве ГСУ СК России по Московской области.

Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

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