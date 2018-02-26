российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 февраля 2018, 14:13 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП Москве: мужчину расстреляли на улице

На западе Москвы неизвестные расстреляли мужчину на улице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело погибшего с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером 25 февраля недалеко от жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров. Отмечается, что на вид мужчине 30-35 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящий момент устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

Кремль готовит новые «майские указы»: главная тема – борьба с бедностью. / Минобороны перебросило в Сирию 4 новейших истребителя Су-57 из 12 построенных. / В Таиланде за незаконный секс-тренинг арестовали россиян. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

Не поделили въезд: москвич открыл стрельбу из травмата, один человек ранен

В Москве избит и ограблен создатель криптовалюты

В Москве 66-летний педофил надругался над 12-летним мальчиком

В Подмосковье изъято более 900 боеприпасов и запчасти для оружия

В Москве при пожаре погиб ребенок: возбуждено уголовное дело

Промахнулся: в московском тире инструктор по стрельбе ранил подростка

В Москве задержан дагестанец с гранатой и пистолетами

Вспышка кишечной инфекции в детском саду: ЧП заинтересовался СКР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров