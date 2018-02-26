ЧП Москве: мужчину расстреляли на улице

На западе Москвы неизвестные расстреляли мужчину на улице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело погибшего с огнестрельными ранениями было обнаружено вечером 25 февраля недалеко от жилых домов по улице 26 Бакинских Комиссаров. Отмечается, что на вид мужчине 30-35 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

В настоящий момент устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к совершению преступления. Следователи допрашивают возможных очевидцев произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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