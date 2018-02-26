В Подмосковье ревнивец нанял киллера для убийства соперника

Житель Подмосковья обвиняется в организации убийства сожителя бывшей возлюбленной. Свой коварный план 52-летний мужчина задумал из ревности. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, в январе 2018 года обвиняемый решил расправиться с сожителем своей экс-подруги и нанял для этого исполнителя. Однако довести умысел до конца не смог «по независящим от него обстоятельствам». Убийству помешали оперативные сотрудники, которым стало известно о подготовке преступления.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «организация приготовления к убийству по найму».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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