В Москве избит и ограблен создатель криптовалюты

Создатель криптовалюты «Призм» Юрий Майоров пострадал от нападения грабителей. Злоумышленники избили мужчину и похитили у него сумку с ценностями. Общая сумма ущерба оценивается в 1,4 млн рублей, передает РИАМО ссылкой на сотрудника пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Информация о случившемся поступила в полицию 23 февраля. Инцидент произошел на улице Исаковского, дом 25, корпус 2. Сообщается, что четверо неизвестных посадили Майорова силой в Mercedes Benz, нанесли побои и отобрали сумку, в которой были личные вещи, документы, ноутбук, два телефона и 20 тысяч долларов.

При этом грабители не сразу отпустили Майорова – его возили по Москве до 4 утра, а затем высадили на улице Борисовские пруды.

Пострадавший обратился за медпомощью – его отправили на домашнее лечение. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Грабеж».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.02.18

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