Не поделили въезд: москвич открыл стрельбу из травмата, один человек ранен

Московские полицейские задержали 64-летнего хулигана, открывшего стрельбу из «травмата» в ходе дорожного конфликта. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает пресс-служба УВД по ТиНАО.

Как сообщил полиции потерпевший, при подъезде к территории дачного поселка в новой Москве между ним и неизвестным возникла ссора из-за перекрытия въезда. Злоумышленник, не реагируя на просьбу переставить автомобиль, несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с ранениями.

Вскоре полиция задержала подозреваемого – им оказался житель столицы. Оружие изъято и направлено на исследование. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Хулиганство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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