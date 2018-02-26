«Аэрофлот» нашел крайнего в массовых задержках своих рейсов

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев направил жалобу в Росавиацию и государственную корпорацию по организации воздушного движения (ФГУП ГК ОрВД) на работу аэропорта «Шереметьево». Как считает руководитель крупнейшего отечественного авиаперевозчика, из-за плохой организации происходит снижение «пунктуальности» рейсов авиакомпании.

В письме, которое «Аэрофлот» направил главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП ГК по ОрВД Игорю Моисеенко говорится, что только за период с 11 января по 12 февраля из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку из 10,8 тысяч рейсов 1,6 тысячи сели с опозданием, пишет «Коммерсант».

Как считает Савельев, «пунктуальность» «Аэрофлота» снизилась на 14,7% из-за «ненадлежащего векторения» самолетов – проблем с прокладкой маршрутов диспетчером. Глава «Аэрофлота» отметил, что это ведет к дополнительным расходам на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы, а также пребывание самолетов в зоне ожидания увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета. Если ситуация не изменится, «Аэрофлот» оставляет за собой право обратиться в суд.

В ФГУП уже заявили, что не согласны с обвинениями «Аэрофлота», так как самолёты отправляются в зону ожидания, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку. При этом, как отметили в ГК ОрВД, пропускная способность «Шереметьево» действительно частично ограничена из-за реконструкции терминального комплекса, при этом нынешней зимой коррективы в расписание регулярно вносит погода.

Так или иначе, окончательный анализ обоснованности жалобы «Аэрофлота» будет проведен предположительно за две недели.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

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