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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:20 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве задержана почтовая посылка с пулеметом и карабинами

Служба безопасности «Почты России» не пустила в Сибирь посылку с пулеметом Калашникова и карабинами. Опасная находка была обнаружена сегодня утром при обработке в Москве почты специализированным досмотровым оборудованием. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба «Почты России».

В почтовых отправлениях оказались два карабина Симонова и пулемет Калашникова, а сама посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край. Все оружие и информация об отправителе и получателе переданы правоохранительным органам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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