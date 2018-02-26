В Москве задержана почтовая посылка с пулеметом и карабинами

Служба безопасности «Почты России» не пустила в Сибирь посылку с пулеметом Калашникова и карабинами. Опасная находка была обнаружена сегодня утром при обработке в Москве почты специализированным досмотровым оборудованием. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба «Почты России».

В почтовых отправлениях оказались два карабина Симонова и пулемет Калашникова, а сама посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край. Все оружие и информация об отправителе и получателе переданы правоохранительным органам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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