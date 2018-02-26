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Понедельник, 26 февраля 2018, 19:18 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

«Долевое» мошенничество: «черные риелторы» атакуют москвичей

В Москве раскрыта новая банда «черных риелторов», которые силой пытались выбить квартиру у супружеской пары. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, одна из женщин – участница преступной группы выкупила долю в квартире на Ельнинской улице у проживающей в ней семьи и поселилась там. После этого в течение некоторого времени под видом гостей приходили остальные участники группы. При этом они давили на супругов и пытались их убедить или выкупить обратно долю квартиры, но уже по завышенной цене, или продать остальную часть квартиры по заниженной стоимости.

Владельцы отказались пойти на такую сделку, в результате преступники их избили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия»).

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Москвы и Самарской области в возрасте от 31 до 45 лет. Им предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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