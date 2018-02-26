Хватит терпеть издевательства! Рок-музыканты объявили войну «Аэрофлоту»

Российские рок-музыканты решили объявить войну крупнейшей отечественной авиакомпании «Аэрофлот» и фактически запретили сотрудникам перевозчика посещать свои концерты без дополнительной платы. Соответствующее заявление опубликовал бас-гитарист группы «Крематорий» Николай Коршунов на своей странице в соцсетях.

«Любой сотрудник авиакомпании «Аэрофлот» имеет право на посещение рок-концерта согласно ранее купленному билету, если его рост составляет не более 158 см, а вес – не более 23 кг. В случае, если рост или вес превышает указанные параметры, лицо, приобретшее билет, обязано оплатить при входе на площадку дополнительный сбор в размере 5000 рублей (если рост превышает 158 см и/или вес – 23 кг) или 12500 рублей (если рост превышает 203 см; такой сотрудник является негабаритным)», – подчеркнул Коршунов.

Музыкант пояснил, что «правила не являются дискриминационными» и не имеют целью унизить «достоинство или навязать какие бы то ни было платные услуги».

«Уважаемые сотрудники компании «Аэрофлот»! Надеемся, что новые правила посещения Вами наших концертов помогут Вам заранее спланировать Ваши развлечения и сделают их ещё более простыми, дешёвыми, удобными и безопасными. Спасибо, что Вы с нами! Приятного Вам отдыха!», – добавил он.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Коршунов пояснил, такое заявление стало реакцией на ужесточение в «Аэрофлоте» контроля за ручной кладью пассажиров, так как футляры музыкальных инструментов, превышающие установленные размеры, на борт самолёта не допускаются.

«Для множества музыкантов, которые играют не в высокобюджетных группах, это фактически равно запрету на профессию. Те габариты, которые сейчас разрешены к перевозу, понятно, что, может быть скрипка войдёт, альт, а гитара, бас-гитара тем более, они не проходят... Чего, на мой взгляд, следует добиваться, чтобы любая серийная гитара – акустическая, электрическая – в мягком кейсе однозначно должна являться ручной кладью и допускаться на борт без обмеров, без обвесов», – сказал музыкант.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

Американские журналисты раскритиковали хоккеистов России за гимн на Играх-2018. / В Сеть выложили новейший вирус-вымогатель массового поражения. / «Нужны глобальные реформы»: как обезоружили российский биатлон. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»