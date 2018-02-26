Минфин РФ готовит новый рост цен на топливо

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин раскритиковал инициативу Министерства финансов РФ об обнулении экспортной пошлины на нефть. По его оценке, если идея ведомства Антона Силуанова будет реализована, Россию ожидает новый виток экономического кризиса, связанного с ростом внутренних цен на топливо.

В интервью «Интерфаксу» Голомолзин выразил опасения, что при обнулении пошлины поставки топлива на внутренний рынок будут сокращаться, поскольку большинство российских нефтезаводов с низкой глубиной переработки.

«Обсуждаются предложения Минфина об обнулении пошлин на нефть с одновременным введением возвратного акциза для НПЗ – покупателей нефти. Полагается при этом, что такие меры позволят получить дополнительные доходы в бюджет от НПЗ с низкой глубиной переработки. Но в России в целом сектор нефтепереработки имеет низкую глубину переработки, которая за последние годы возросла лишь с 70 до 72%. Чем больше НПЗ попадает в категорию тех, кому не возвращают акцизы, тем больше будет экспортироваться нефти и тем меньше будет производиться и поставляться нефтепродуктов на внутренний рынок», – замглавы ФАС.

По оценке Голомолзина, большую обеспокоенность вызывает то, что эта мера повлечет за собой «кардинальное изменение механизмов ценообразования на рынке нефти и нефтепродуктов».

«Когда действует экспортная пошлина, в механизме ценообразования свою роль играет механизм ценообразования по принципу netback. В нем цены внутреннего рынка пересчитываются от цен на внешних рынках за минусом пошлины и транспортных расходов (за пределами и внутри таможенной территории). Если пошлина на нефть обнуляется, то действующая система ценообразования с механизмом защиты внутреннего рынка стран-экспортеров превращается в механизм ценообразования стран-импортеров, когда к цене внешнего рынка будут прибавляться расходы на логистику», – сказал он.

Как пояснил представитель ФАС, это может вызвать значительный рост цен на топливо на российском рынке и сокращение его потребления, и, как следствие, «торможение развития экономики страны».

«Кроме того, на рынок России может начать поступать топливо из других стран мира, вытесняя внутренних производителей нефти и нефтепродуктов, лишенных возможностей модернизации и обеспечения своей конкурентоспособности», – подчеркнул он.

В этой связи Голомолзин выразил уверенность, что снижение пошлин на нефть и нефтепродукты необходимо обсуждать только с одновременным снижением акцизов и внедрением гибкой шкалы акцизов, привязанной к конъюнктуре цен на нефть и нефтепродукты.

«При высокой цене на нефть акцизы на нефтепродукты будут снижаться, при низкой – повышаться. С учетом уровня акцизов, это будет приводить к устойчивой ситуации на рынке», – сказал Голомолзин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

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