Минтруд пытается оправдаться: пособие по безработице скоро увеличат

Министерство труда и социальной защиты РФ дорабатывает законопроект, благодаря которому в стране вырастет пособие по безработице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как заявили в Минтруде, в документе уточняются условия и сроки выплаты пособия по безработице: повышается минимальная и максимальная величина пособия, а также упрощаются условия признания гражданина безработным, передает «Интерфакс».

«В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», – добавили в ведомстве.

Ранее глава Счетной палаты России Татьяна Голикова раскритиковала размеры пособия по безработице и сложный порядок его получения. При этом она возмутилась, что минимальный размер пособия в России составляет 850 рублей, а максимальный – 4900 рублей, что «не дотягивает» даже до половины МРОТ.

При этом Голикова выразила уверенность, что официальные данные по безработице в стране значительно меньше реальной – регистрируется лишь каждый пятый безработный -800 тысяч из 4 млн человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

Молочная война России с Белоруссией откладывается. / Весной на Землю обрушится мощная магнитная буря. / В Подмосковье задержана последовательница хабаровских живодерок. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»