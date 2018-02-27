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Вторник, 27 февраля 2018, 12:48 мск

Москва

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«Мистика»: в Москве деньги в инкассаторской сумке превратились в бумажки

В Москве из инкассаторской сумки загадочным образом пропали 14 млн рублей, а на их месте оказались обычные нарезанные бумажки. По факту случившегося проводится проверка, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка полиции.

Сообщается, что 22 февраля в дополнительном офисе компании, расположенной на проспекте Мира, 112, работник передал сотруднику другой организации сумку с 18,5 млн рублей, а также сопроводительные документы для транспортировки в центральный офис. Затем ее поместили в хранилище на Автозаводской улице, 24.

26 февраля опечатанную и опломбированную сумку доставили в офис на улице Бакунинской, 1/3, где и обнаружилось пропажа денег. После вскрытия и пересчета сотрудники выявили недостачу в сумме 14 млн рублей. В сумке лежали 4,5 млн и денежные «куклы» в виде нарезанной бумаги под размер купюр.

Москва, Ольга Ветрова

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