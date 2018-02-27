ЧП в Подмосковье: на станции «Орехово-Зуево» произошла утечка серной кислоты

В Подмосковье на станции «Орехово-Зуево» на 17-м запасном сортировочному пути из железнодорожной цистерны вылилось несколько десятков литров серной кислоты. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о ЧП поступила спасателям сегодня в 3:45, после чего место происшествия экстренно было оцеплено сотрудниками линейного отдела полиции.

Как удалось установить, утечка предположительно произошла в результате неисправности сливного оборудования из-за естественного износа. Как уточнили в МЧС, в 05:55 течь самопроизвольно прекратилась, однако на земле образовалось пятно размером 5 на 5 метров.

По информации «Интерфакса», из 60-метровой цистерны вылилось несколько десятков литров серной кислоты. Также известно, что ближайший населенный пункт находится в трех километрах от места происшествия.

Как уточняет РИА «Новости», сейчас территория обрабатывается сорбентом. В результате ЧП никто не пострадал, экология не нарушена.

Серная кислота – маслянистая жидкость без цвета и запаха. Это очень агрессивное вещество 2 класса опасности. При отравлении возникает раздражение и ожог глаз, слизистых оболочек носоглотки, гортани, носовые кровотечения, боль в горле, охриплость голоса из-за спазма голосовой щели. При этом особенно опасны отеки гортани и легких.

При попадании внутрь 5 млгр серной кислоты для человека наступает летальный исход.

Серная кислота используется при производстве взрывчатых веществ, красителей, химических волокон, минеральных удобрений, необходима для очистки керосина, бензина и смазочных масел. Кроме этого используется в пищевой промышленности (пищевая добавка – эмульгатор Е513), нефтяной, текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей и применяется для осушки газов.

Москва, Мария Вяткина

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