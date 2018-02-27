Крупная финансовая афера: мошенники выманили у москвички 220 млн рублей

В Москве дошло до суда уголовное дело о крупном мошенничестве: двое аферистов похитили у москвички почти 220 млн рублей. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленники взяли у женщины в долг крупную сумму денег, а затем, в счет погашения передали ей ценные бумаги некой компании, стоимость которых якобы превышала займ. Однако на деле коммерческая организация оказалось фиктивной – она не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности, а ее акции не имели ценности.

В мае прошлого года подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы расследования направлены в Хамовнический районный суд Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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