В Москве «скорая» попала в аварию: медики госпитализированы

В Москве медиков, перевозивших больного на «скорой», пришлось госпитализировать после аварии. ДТП произошло на улице Летчика Бабушкина, по предварительным данным, из-за маневра водителя минивэна, передает Life.

Сообщается, что машина «скорой помощи» врезалась сначала в минивэн, затем – в дерево. В результате фельдшеры получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Кроме того, у одного из них диагностирована травма колена, у другого – ушиб грудной клетки.

Обоих пострадавших пришлось госпитализировать. При этом больной травм не получил. Его увезла другая бригада «скорой помощи».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.02.18

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