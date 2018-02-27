Муниципальные депутаты раскрыли клубок коррупции в московском ЖКХ

В Москве муниципальные депутаты добиваются от Следственного комитета проверки деятельности заместителя столичного градоначальника по ЖКХ Петра Бирюкова. Как заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава Красносельского муниципального округа столицы Илья Яшин, чиновник может быть причастен к уже выявленным масштабным махинациям в ГБУ «Жилищник».

Яшин отметил, что после обращения муниципальных депутатов о работе коммунального предприятия и возбуждением сразу ряда уголовных дел говорит о масштабе проблемы коррупции в сфере столичного ЖКХ. По его словам, из большого числа направленных им и его коллегами в проверяющие органы обращений одно – на имя председателя СКР Александра Бастрыкина – касалось проверки всех «Жилищников» Москвы.

«Мы собрали материалы, которые указывают на признаки хищения и мошенничества, и потребовали от Бастрыкина провести проверки во всех ГБУ «Жилищник» города Москвы. И мы видим, что эти проверки начались, уже возбуждено более десятка уголовных дел. Это говорит о масштабе проблемы с коррупцией, хищениями, мошенничеством, когда по фиктивным договорам оформляются «мертвые души». Это общая проблема для Москвы, которая требует решения», – сказал Яшин.

Он также подчеркнул, что данная проблема существует уже не один год, однако нынешней зимой она обнажилась особенно остро из-за экстремальных снегопадов. «Стало понятно, что «Жилищник» не справляется, и это привлекло внимание», – пояснил он.

По мнению Яшина, к коррупционным схемам ГБУ «Жилищник» может быть причастен заместитель главы мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков.

«С моей точки зрения, если дело ограничится уголовными делами против мелких жуликов и мошенников, проблема не будет решена. Поэтому в своем обращении в СК я потребовал допросить, в том числе, заместителя главы мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова, которого я считаю «крестным отцом» всей этой системы «Жилищника», и проверить его на возможную причастность к этим преступлениям», – сказал Яшин.

Накануне стало известно, что следственное управление УВД по Юго-Восточному административному округу столицы возбудило 20 уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ГБУ «Жилищник района Люблино». Все уголовные дела связаны с фиктивным трудоустройством дворников, уборщиков и специалистов строительных специальностей, общий ущерб составил 14,4 млн рублей, сообщил источник РБК в московской полиции.

В МВД считают, что неустановленные лица из числа руководства ГБУ «Жилищник района Люблино» фиктивно трудоустраивали работников с марта 2014 года по сентябрь 2016 года. Это также может касаться и других районов Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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