российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 февраля 2018, 13:29 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП в Москве: при тушении квартиры погибли пожарные

В Москве погибли двое пожарных при тушении огня загоревшейся квартиры в одном из жилых домов на бульваре Матроса Железняк. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Трагический случай произошел в ночь с 27 на 28 февраля. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причин возгорания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

Бастрыкин поручил поискать коррупционеров в ГИБДД Сургута. / Глава Пентагона: Россия хочет силой перекроить границы государств. / Грипп накрыл Европу: в 12 странах вырос риск заражения вирусом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве «скорая» попала в аварию: медики госпитализированы

Крупная финансовая афера: мошенники выманили у москвички 220 млн рублей

«Мистика»: в Москве деньги в инкассаторской сумке превратились в бумажки

«Долевое» мошенничество: «черные риелторы» атакуют москвичей

В Москве задержана почтовая посылка с пулеметом и карабинами

Не поделили въезд: москвич открыл стрельбу из травмата, один человек ранен

В Москве избит и ограблен создатель криптовалюты

ЧП Москве: мужчину расстреляли на улице

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров