ЧП в Москве: при тушении квартиры погибли пожарные

В Москве погибли двое пожарных при тушении огня загоревшейся квартиры в одном из жилых домов на бульваре Матроса Железняк. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Трагический случай произошел в ночь с 27 на 28 февраля. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причин возгорания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

Бастрыкин поручил поискать коррупционеров в ГИБДД Сургута. / Глава Пентагона: Россия хочет силой перекроить границы государств. / Грипп накрыл Европу: в 12 странах вырос риск заражения вирусом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»