В Подмосковье подростки попали под электричку: один погиб

В Подмосковье двое подростков попали под электричку на станции «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги. Один из юношей погиб, другой – с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошел накануне примерно в 19 часов 55 минут. По предварительным данным, подростки 2000 года рождения, опаздывая на электричку, решили сократить дорогу и перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, прямо перед приближающимся составом. Однако из-за малого расстояния машинисту электропоезда «Москва – Ожерелье» не удалось предотвратить наезд.

По факту случившегося назначена доследственная проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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