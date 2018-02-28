«Почта России» обнаружила в посылке автомат Калашникова

Служба безопасности «Почты России» задержала в Москве очередную опасную посылку с оружием. Инцидент произошел сегодня днем во время обработки почты специализированным досмотровым оборудованием.

В отправлении оказались автомат Калашникова АК-103, а также несколько коробок со свето-шумовыми патронами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

Известно, что посылка была отправлена из столицы в Приморский край. Теперь оружие, а также информация об отправителе и получателе переданы правоохранительным органам.

Как сообщал «Новый День», аналогичный случай произошел 26 февраля, когда служба безопасности «Почты России» не пустила в Сибирь посылку с пулеметом Калашникова и карабинами.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.02.18

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