В Москве мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Московская полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
В полицию поступило сообщение о стрельбе в жилом доме на 6-ой Радиальной улице. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили околодомовую территорию и установили квартиру, из которой производились выстрелы.
Вскоре нарушитель спокойствия был задержан, а его оружия изъято. По факту случившегося проводится проверка – следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.
В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 28.02.18
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