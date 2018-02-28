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Среда, 28 февраля 2018, 19:38 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Московская полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию поступило сообщение о стрельбе в жилом доме на 6-ой Радиальной улице. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили околодомовую территорию и установили квартиру, из которой производились выстрелы.

Вскоре нарушитель спокойствия был задержан, а его оружия изъято. По факту случившегося проводится проверка – следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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