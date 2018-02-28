«Молочная война» с Белоруссией надолго: России нужно готовиться к росту цен

Молочное эмбарго, которое Россельхознадзор вводит с 6 марта в отношении белорусской продукции, неизбежно приведет к росту цен на молоко внутри России, однако на этом торговая война не закончится. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» сказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Конфликт по молоку это надолго», – сказал эксперт и добавил, что можно ожидать запрета на поставки в РФ и другой сельхозпродукции из Белоруссии.

Как считает Колташов, российская экономическая политика уходит от неолиберализма и становится меркантильной, в результате чего белорусские «молочники» оказались в том же положении, что и производители турецких томатов, которых «попросили подождать несезона, а в сезон будут продаваться российские, в первую очередь, кубанские помидоры».

Отвечая на вопрос РИА «Новый День», грозит ли России «молочный кризис» в связи с отсутствием поставок белорусской продукции, Колташов не исключил появления некоего дефицита, но отметил, что отечественное молоко стало чаще появляться в магазинах, причем «не вечное «пачечное», а с ограниченным сроком годности от российских производителей.

По его мнению, начинает использоваться «задел для развития крупного рогатого скота и производства молока, созданный ростом производства пшеницы и общим оживлением в сельском хозяйстве». Однако побочным эффектом такой меркантильной политики может стать рост цен, «по крайней мере, на первом этапе». Цены на молоко, по его словам, уже поднялись в магазинах, особенно это заметно в пригороде столицы.

«Это, конечно, мечта российских производителей, чтобы цены на молоко поднялись, и производство стало более выгодным», – подчеркнул эксперт.

Сейчас, по его мнению, российский рынок не может быть удовлетворен исключительно российским молоком – необходимо, «чтобы прошло какое-то время для развертывания производства, для организации поставок именно российского товара».

«Я имею в виду поставок из регионов в крупные города, из сельскохозяйственных окраин – в крупные мегаполисы. А все это время цены будут оставаться, возможно, повышенными», – сказал эксперт.

По оценке Колташова, таким образом Россия движется к «более здоровой экономической политике», суть которой – в поощрении собственного производства, «но только не для того, чтобы люди жили богаче, а для получения прибыли, ранее ускользавшей к иностранному бизнесу».

Вместе с тем, проблему с белорусским молоком Колташов считает непростой. С одной стороны, белорусские продукты имеют хорошую репутацию, с другой – «что мешает создать производство российских товаров такого же качества и увеличить собственное производство молока, удовлетворять рынок полностью самим».

В этой ситуации, как считает Колташов, Белоруссия оказывается перед серьезным выбором: «либо вы глубоко интегрируетесь, входите в состав РФ, и тогда ваше производство становится частью российского, либо пытаетесь найти новые рынки для молока, что будет очень и очень непросто».

Согласно прогнозу эксперта, «будет еще очень много других историй». «Кроме молока, овощей и фруктов будет еще история по яблокам, по картофелю и по многим другим продуктам, которые сейчас ввозятся в большом количестве. По капусте той же, которая ввозится из Белоруссии. То есть молочная история не закончится на молоке», – убежден экономист.

Он также прогнозирует постепенное ущемление и других иностранных производителей. «По отраслям будут иностранцы выбиваться, чтобы их товары не поступали на российский рынок. Это результат того, чтобы мы находимся в новой экономической реальности», – считает Колташов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.02.18

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