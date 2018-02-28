Это красиво: в Москве изъяты ювелирные украшения на 1,2 млрд рублей (ФОТО)

Федеральная таможенная служба России провела спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, таких как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard. Как сообщила пресс-служба ведомства, из московских торговых центром изъяты украшения, по предварительным данным, на общую сумму 1,2 млрд рублей.

Список задержанных товаров включает 2 318 ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов, 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера. Как учтонили в ФТС, законность нахождения товаров на территории ЕАЭС документально не подтверждена, изделия не были опломбированными бирками/ярлыками, на части из них отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм.

В ходе расследования было установлено, что нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана в течение 6 лет занималась крупная транснациональная преступная группа. Причем ее участники ранее задерживались таможенными органами в аэропортах Москвы с незадекларированными ювелирными изделиями и камнями. За последние два года в отношении них было возбуждено 3 уголовных дела.

«Преступная схема ввоза и реализации ювелирных изделий была вскрыта сотрудниками таможенных органов в ходе проверочных мероприятий в крупных торговых центрах Москвы. Проверку осуществляли сотрудники Центральной оперативной таможни совместно со службой таможенного контроля после выпуска товаров Центрального таможенного управления при силовой поддержке СОБР», – говорится в сообщении ФТС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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