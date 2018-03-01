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Четверг, 1 марта 2018, 13:07 мск

Москва

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Крупный пожар в Подмосковье: погибли два человека, десять госпитализированы

Сегодня утром в подмосковном Раменском районе произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме. В результате ЧП, причиной которого предположительно стал взрыв бытового газа, два человека погибли, еще десять были госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, сообщение о возгорании в доме №5 на улице Кирова поступило в 7:32. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что горит квартира на втором этаже. В 8:05 пожар на площади 40 квадратных метров был локализован, а в 9:20 – ликвидирован.

В ведомстве уточнили, что для борьбы с огнем привлекались 17 единиц техники и 56 человек, в том числе от МЧС: 4 единицы техники, 15 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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