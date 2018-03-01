ЧП в Подмосковье: вооруженные бандиты пытались захватить тепловоз

В Подмосковье вооруженные преступники пытались захватить тепловоз. ЧП произошло поздним вечером 27 февраля на станции «Софрино», передает «РЕН ТВ».

Как сообщается, налетчики пробрались в кабину и заставили машиниста и его помощника лечь на пол. По имеющимся данным, бандиты избили одного из мужчин.

Машинисту удалось выбраться и сбежать, преступники последовали за ним.

По данным источников «Пятого канала», инцидент произошел около 23:00, налетчиков было трое. Информации о пострадавших нет. Правоохранительные органы пока не выступили с официальным сообщением.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.18

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