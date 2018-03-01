Жизнь или деньги? Московский адвокат, задолжавший 20 млн рублей, готовил убийство кредитора

В Москве заключен под стражу адвокат, обвиняемый мошенничестве и приготовлении к убийству. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии ведомства, с сентября 2017 года по февраль 2018 года адвокат, будучи подследственным по уголовному делу о мошеннических действиях в особо крупном размере, решил подготовить убийство займодавца. На этот шаг его толкнуло нежелание выполнять перед ним долговые обязательства по договору займа в размере 20 млн рублей.

В СКР уточнили, что юрист предложил своему знакомому за материальное вознаграждение поучаствовать в организации убийства, однако тот сообщил информацию в правоохранительные органы. После этого адвокат был задержан.

Теперь 45-летнему адвокату предъявлены обвинения по двум уголовным делам, возбужденным по ч. 1 ст. 30 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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