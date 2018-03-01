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Четверг, 1 марта 2018, 13:08 мск

Москва

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Московские полицейские спасли 2-месячного львенка

Московские полицейские спасли двухмесячного львенка и задержали приезжего, который использовал его для платных фотосессий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

По ее словам, в полицию поступила информация о размещении в Интернете объявлений о возможности сфотографироваться с экзотическими животными, а также их продаже.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 33-летний мужчина, который за денежное вознаграждение предлагал провести фотосессию с двухмесячным львенком», – отметила Волк и добавил, что задержанный не предоставил никаких разрешительных документов.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ. Львенок передан в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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