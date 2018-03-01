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Четверг, 1 марта 2018, 15:11 мск

Москва

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Взрыв в Раменском: следователи начали проверку

Следственный комитет организовал доследственную проверку обстоятельств ЧП со взрывом бытового газа, в результате чего произошло обрушение несущей стены дома, две женщины погибли и еще десять человек были госпитализированы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Кирова в Раменском. По предварительным данным произошел хлопок бытового газа. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело одной женщины на лестничной клетке, другой – на балконе квартиры. Еще десять человек с различными повреждениями доставлены в Раменскую ЦРБ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины задымления, количество пострадавших, а также причиненный ущерб.

Предполагается, что по результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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