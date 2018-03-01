Смертельный хлопок газа в Раменском: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в Раменском, где в результате взрыва бытового газа две женщины погибли и еще десять человек получили травмы. Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование ведется в рамках ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В СКР уточнили, что, со слов жильцов дома предварительно установлено, что сегодня с 5:00 в доме начались перебои с электричеством. Приехавшая аварийная бригада отключила электрическое обеспечение.

«Примерно в 7:15 произошел хлопок, началось задымление. Частично обрушилась часть несущей стены дома. Приехавшая газовая аварийная служба отключила дом от газоснабжения, после чего все жильцы были эвакуированы», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра места происшествия на ластичной площадке между 3-м и 4-м этажом обнаружено тело девушки 1999 года рождения, на 2-м этаже на балконе своей квартиры обнаружено тело местной жительницы 1937 года рождения. Еще десять человек госпитализированы с различными травмами в городскую больницу.

Очаг возгорания обнаружен в квартире, расположенной на 2-м этаже. По предварительным данным хлопок произошел в результате скопления бытового газа внутри квартиры, в которой никто не проживал.

В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая, взрыво-техническая экспертизы и экспертиза по исправности оборудования и приборов электрики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.18

С Россией придется считаться. Путин рассказал о новейших ядерных вооружениях. / Путин: на ясли бюджет даст 50 млрд рублей. / Путин велел кабмину уточнить расчет налога на недвижимость физлиц. «Люди много платят». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»