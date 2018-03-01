Не поделили бизнес: в Подмосковье две супружеские пары задержаны за подготовку убийства

В подмосковном Королеве задержаны две супружеские пары, подозреваемые в организации покушения на предпринимателя из-за конфликта на почве раздела бизнеса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, «заказчики» преступления нашли исполнителя убийства, пообещав ему 1 млн рублей. Однако довести умысел до конца не удалось «по независящим от них обстоятельствам» – о подготовке преступления стало известно оперативным сотрудникам уголовного розыска.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «организация покушения на убийство по найму либо из корыстных побуждений». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.03.18

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