Дело Маргариты Грачевой: участковый заподозрен в халатности

В подмосковном Серпухове бывший участковый подозревается в халатности, в результате которой тяжелые увечья получила местная жительница Маргарита Грачева – ревнивый муж отрубил ей кисти рук. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Напомним, резонансное преступление было совершено в конце прошлого года. Однако этого, по всей видимости, можно было избежать.

По данным следствия, еще 11 ноября 2017 года участковому поручили провести проверку об угрозах убийством, поступавших Грачевой со стороны мужа. В ведомстве отмечают, что «полицейским не было получено всестороннее и объективное объяснение от каждого из супругов, а также других очевидцев», а «в отношении Дмитрия Грачева не проведена должным образом профилактическая работа».

По данным следствия, 20 ноября участковый вынес постановление о проведении в отношении Грачевой судебно-медицинской экспертизы, однако до окончания срока проверки постановление в экспертное учреждение предоставлено не было. Грачева не была с ним ознакомлена и поэтому не явилась для очного освидетельствования.

Как уточнили в СКР, впоследствии, 8 декабря, участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

«Принятым решением полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачевой на защиту от преступных посягательств, указанное обстоятельство повлияло на формирование у Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершении в отношении своей супруги тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря», – говорится в сообщении ведомства.

Спустя два дня после этого Грачев напал на супругу и покалечил ее.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), запланировано проведение ряда следственных действий, направленных на всестороннее и объективное расследование.

Как сообщал «Новый День», в ближайшее время пострадавшая Маргарита Грачева получит современный протез – роботизированную руку. Ее муж заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 10 лет лишения свободы) и «угроза убийством» (до 2 лет).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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