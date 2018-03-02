Роспотребнадзор усилит контроль за белорусским молочным сырьем

Россельхознадзор направил в Роспотребнадзор официальное письмо с просьбой принять меры по усиленному контролю за молочным сырьем из Белоруссии, которое используют российские предприятия. Как заявляют в ведомстве, обнаружены фальсификации растительными маслами и жирами цельного сгущенного молока, произведенного белорусскими УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал», к отношении которых установлен режим усиленного лабораторного контроля.

По данным Россельхознадзора, белорусский «фальсификат» поступил к ООО «Балт» (Брянская область), ООО «Вознесенский пищевой комбинат» (Московская область), ОАО «Брянский молочный комбинат» (г. Брянск), ООО «КОНФИ ТРЕЙД» (Московская область), ООО «Коломенское молоко» (Московская область).

В Россельхознадзоре подчеркивают, что, поскольку эти предприятия-производители работают с некачественным белорусским сырьем и не осуществляют жесткий входной контроль, то и сами изготовят фальсифицированные пищевые товары.

В случае выявления некачественной продукции, Россельхознадзор просит провести мероприятия по изъятию из оборота этих товаров.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее Россельхознадзор заявил, что с 26 февраля будет введен запрет на поставки в Россию молока и молочных продуктов из Белоруссии. В ведомстве пояснили, что это связано с тем, что в молочной продукции из Белоруссии все чаще обнаруживаются остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 376 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и России в продукции белорусских производителей, из них 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции). С начала 2018 года федеральная надзорная служба зафиксировала уже 32 случая нарушения норм Евразийского экономического союза.

Позже по «техническим причинам» введение ограничений были перенесены на 6 марта. Затем стало известно, что продукция белорусского ОАО «Молоко» будет запрещена к ввозу на территорию России со 2 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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