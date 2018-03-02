В Москве женщина принесла в больницу мертвого младенца

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств гибели младенца, тело которого в больницу принесла женщина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 1 марта в одну из частных медицинских клиник, расположенных на Измайловском бульваре, обратилась женщина 1993 года и передала ее сотрудникам младенца без признаков жизни.

По предварительным данным, на теле младенца видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.03.18

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